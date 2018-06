Schianto auto-taxi tra via Belpoggio e via Università: una persona all'ospedale

Schianto tra un'auto e un taxi alle 14:10 di oggi all'intersezione tra via Belpoggio e via Università. Dinamica chiara secondo la polizia locale: l'auto, provenendo da largo Papa Giovanni, ha mancato la precedenza all'incrocio e ha tamponato il taxi. Alla guida della Mazda 5 con targa svizzera un maschio del 1990 con iniziali S.S., e a bordo tutta la sua famiglia: la moglie e due figli piccoli di due e tre anni, tutti illesi.

Alla guida del taxi un maschio del 1973, iniziali C.M., unico ferito trasportato a Cattinara, solo una donna come passeggera, che è stata medicata sul posto dal personale del 118. Ingenti danni a entrambe le auto, tanto che è stato necessario far arrivare due carri attrezzi per la rimozione dei veicoli e la strada è stata chiusa per un'ora.