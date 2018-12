Schianto a Barcola: due donne ferite

Un violento schianto in viale Miramare, all'inizio della pineta di Barcola, 5 veicoli coinvolti e due donne ferite anche se non gravemente.

La dinamica

Alle 12:40 del mattino una Citroen C2 nera guidata da una donna di 81 anni (iniziali L.M.G.), ha impegnato l'incrocio tra viale Miramare e via Grilz, svoltando verso la strada Costiera e mancando la precedenza a una Fiat Punto verde che percorreva viale Miramare verso Trieste. Dopo l'urto la Punto, guidata da una donna di 74 anni con iniziali M.S., si è capottata in un testacoda, colpendo una Peugeot bianca diretta a Trieste (condotta da un uomo di 43 anni). La Citroen, dopo l'urto, ha colpito invece una Ford Transit (alla guida R.D., un uomo di 49 anni) che stava procedendo davanti alla Peugeot. Toccata senza gravi conseguenze anche un'Audi grigia.

Il soccorso

Sono state portate all'ospedale di Cattinara le 2 conducenti delle prime due auto incidentate, non in gravi condizioni. Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e due ambulanze del 118 con automedica. Viale Miramare è stato chiuso in entrambe le direzioni per un'ora.