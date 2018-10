Schianto con cappottamento in via Filzi: una ferita a Cattinara in codice giallo (FOTO)

Schianto tra due auto con cappottamento nella notte tra il 27 e li 28 ottobre: è successo in via Filzi, all'altezza del civico 17, poco dopo le 2. Coinvolte un'audi e una Fiat 600 e da quest'ultima, capovolta, è stato necessario estrarre due donne con l'intervento dei vigili del fuoco, che con una lunga procedura hanno dovuto tagliare il mezzo. Inviate anche automedica e ambulanza con medico a bordo, una ferita è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Cattinara. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri, anch'essi accorsi sul posto.

Il conducente dell'Audi, secondo le testionianze, sarebbe stato sottoposto ad alcoltest e portato via dai militari dell'Arma, che precedentemente avrebbero avuto un diverbio con gli amici del conducente, sopraggiunti in sua difesa.