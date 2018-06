Schianto con auto cappottata in via Locchi: coinvolti 4 mezzi (FOTO)

Incidente in via Locchi, all'altezza del 28/2 in prossimità del Conad, con 4 veicoli coinvolti. Verso le 13 è avvenuto uno scontro tra due Kia Picanto: la prima, guidata da un giovane dell'84 (iniziali R.M., rimasto illeso come il suo passeggero), stava transitando su via Locchi e a un certo punto, per cause imprecisate e complice forse la velocità, ha urtato un'altra vettura, ferma in seconda fila. All'interno di questa si trovava un uomo, V.M., del 1946, rimasto ferito e ora in osservazione all'ospedale di Cattinara.

Nell'urto la prima Picanto si è caricata sul fianco sinistro e la seconda auto ha colpito uno scooter Kymco che a sua volta ha danneggiato una Mercedes classe A. Queste due per fortuna non avevano passeggeri e non hanno riportato gravi danni a differenza delle Kia Picanto, che hanno riportato danneggiamenti di un certo rilievo. Intervenuta la Polizia locale per i rilievi, il 118 e i vigili del fuoco.

