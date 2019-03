Schianto contro auto in sosta in via Marchesetti, donna all'ospedale

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro le auto in sosta danneggiandone tre, per poi ribaltarsi e terminare la corsa su un fianco. È successo oggi, sabato 16 marzo, in via Marchesetti alle 12:40.

La dinamica

Coinvolta una Peugeot del 2008, condotta da una donna di mezza età con iniziali G.C., e altri tre veicoli in sosta: una Toyota Yaris, una Daihatsu Terios targata Capodistria e una Nissan Qashqai. La signora stava scendendo la via Marchesetti dall'ospedale di Cattinara verso villa Revoltella e per cause ancora da definirsi ha perso il controllo del veicolo, che ha toccato con lo spigolo anteriore destro la Toyota Yaris in sosta regolare. Le altre due auto sono rimaste coinvolte in un effetto domino.

I danni

Danni ingenti per la Peugeot e per la Toyota, meno per le altre auto. Inizialmente la donna sembrava ferita seriamente ma da successivi accertamenti non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto un'ambulanza del 118 con automedica, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Il tratto di via Marchesetti tra via Cok e via Pasteur è ancora chiuso per consentire agli agenti di effettuare i rilievi.