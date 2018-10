Schianto contro una macchina in sosta: auto cappottata in via Visinada (FOTO)

Un'auto si schianta contro un'altra vettura in sosta in doppia fila, cappottandosi: è successo oggi, mercoledì 4 ottobre davanti al bar di via Visinada, all'incrocio con via Trissino. Coinvolta una fiat Panda con una ragazza di 24 anni alla guida (iniziali B.S.), nell'auto in seconda fila (Una Renault Clio) non c'erano fortunamente persone. Intervenuta sul posto un'ambulanza del 118 allertata da un passante tramite il Nue 112. La donna al volante è rimasta ferita ma non in modo grave secondo le testimonianze. Presenti anche i vigili del fuoco per la rimozione del veicolo, le dinamiche sono al vaglio della Polizia locale, giunta sul posto per i rilievi. La strada è rimasta chiusa per circa 30 minuti.

Gallery