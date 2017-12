Schianto frontale a Borgo: mamma e figlio a Cattinara e Burlo

Un incidente frontale tra due auto, ha ferito due persone, una madre e il suo bimbo di appena 5 anni. trasportati rispettivamente all'ospedale di Cattinara e a quello infantile Burlo Garofolo; coinvolta poi anche una terza vettura parcheggiata a lato della strada. Siamo a Borgo San Sergio, nel pomeriggio di domenica 3 dicembre, intorno alle 15.30: a scontrarsi frontalmente una Hyundai Getz e una Opel Zafira che percorrevano via Forti.

La dinamica è al vaglio della Polizia locale intervenuta - con il supporto dei Carabinieri - per dirigere il traffico ed effettuare soprattutto i rilievi: nello schianto una donna di 48 anni, S. T., è rimasta ferita appunto insieme al suo bambino. Sul posto, allertati dai passanti, sono arrivate due ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco: una volta stabilizzata la mamma, che ha riportato alcuni traumi non gravi, questa è stata trasportata in ospedale; mentre il bimbo era sotto shock, ma non ha subito lesioni, ed è stato condotto al Burlo per precauzione.