Schianto frontale nella notte a Valmaura: due feriti a Cattinara (FOTO)

Ennesimo incidente nel tratto di ex grande viabilità che arriva e parte da Valmaura: nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, alle 3 circa, si sono scontrate una Bmw Serie 5 stationwagon e una Fiat Panda. Sul posto i vigili del fuoco hanno trovato le due autovetture seriamente danneggiate e hanno supportato il personale sanitario del 118 a far uscire uno degli occupanti delle vetture, oltre a mettere in sicurezza i mezzi.

I due autisti delle vetture coinvolte nell’incidente sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Cattinara. Dei rilievi utili a risalire alla dinamica si è occupata la Polizia di Stato.