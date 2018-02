Schianto in moto contro un'ambulanza in via Roma: soccorso 17enne

Motociclista 17enne si schianta contro un'ambulanza in sosta: è accaduto in via Roma all'incrocio con via Mazzini nella mattinata di sabato 17 febbraio. Il ragazzo, a bordo di una moto, non sarebbe in gravi condizioni e avrebbe riportato ferite leggere. Intervenuta sul posto la Polizia locale per i rilievi e la viabilità, fortemente compromessa a causa dell'orario. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Burlo Garofolo, le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale.