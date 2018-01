Schianto in via Rossetti, ma l'auto pirata scappa: ricerche della Polizia locale (FOTO)

Tremendo schianto ieri sera, lunedì 22 gennaio, intorno alle 19.45 in via Rossetti (subito dopo l'incrocio con via Crispi), ma il responsabile dopo l'urto scappa. Per sua sfortuna però si è dimenticato un pezzo della propria vettura, un pezzo di paraurti distrutto nell'incidente e che, com'è successo altre volte, potrebbe costituire un ottimo punto di partenza per le indagini della Polizia locale.

Fortunatamente non risultano feriti, ma solo gravi danni a due auto, in partioclare una Ford Ka che poi è finita anche contro la vettura parcheggiata pochi centimetri più avanti: «La gente dei dintorni (case e negozi) ha detto di aver sentito un grosso botto intorno alle 19.45 ma di non aver fatto in tempo a vedere nessuno (la macchina si è data alla fuga). Abbiamo subito chiamato i vigili per fare i rilievi ma non ci hanno detto altro (tipo se ci sono telecamere in giro) - spiegano in un appello Facebook i proprietari della Ford Ka -. C'è per caso qualcuno che ha visto qualcosa, che ha sentito qualcuno parlare di un incidente, che ha visto un'auto incidentata (sul luogo sono stati trovati pezzi di plastica del faro esterno ed interno, quello color alluminio)? Speriamo di trovare il/la responsabile del fatto in modo che paghi i propri sbagli».

Come detto sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi e per dare il via alle ricerche della vettura pirata: in altre occasioni, grazie ai contatti instaurati con le officine, gli operatori sono riusciti a rintracciare i responsabili e punirli a dovere.

