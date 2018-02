Schianto in viale Miramare: resta gravissimo il 16enne

Permangono gravi le condizioni del ragazzo 16enne che nella serata di ieri, 16 febbraio, si è schiantato contro un palo alla guida di una moto in viale Miramare. G. B., queste le iniziali del giovane, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per politrauma ed è attualmente ricoverato in rianimazione. Si suppone che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo (una moto 125 cc) all'uscita della curva.