Schianto tra auto e scooter in rotonda del Boschetto: ferita una donna

Uno schianto tra una Fiat 500 e uno scooter Kymco Agility si è verificato oggi, venerdì 3 gennaio, in rotonda del Boschetto. È successo intorno alle nove del mattino all'altezza del civico 4. Ad avere la peggio è stata la donna 53enne con iniziali R.M., che guidava lo scooter da via Giulia in direzione Viale Sanzio, portata a Cattinara dagli operatori del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. A bordo dell'auto una donna di 42 anni, che non si è fermata allo stop colpendo il motociclo. Sul posto la Polizia Locale.