Schianto scooter-macchina in via Vespucci, un ferito all'ospedale

Schianto tra uno scooter e una macchina oggi, 27 aprile alle 14.13 in via Amerigo Vespucci angolo via Veronese. Il conducente dello scooter, un ragazzo di 18 anni, ha subito traumi e contusioni ed è stato trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso di Cattinara. Le sue condizioni di salute sono state classificate con il codice verde. Presente sul posto anche la Polizia locale per i rilievi.