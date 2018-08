Schianto in via Battisti, coinvolta auto dei Vigili del Fuoco

Un violento schianto in via Battisti all'altezza di via Polonio, coinvolte una macchina dei Vigili del Fuoco che procedeva a sirene spiegate verso san Giovanni e una Panda bianca che arrivava da via Polonio. Intorno alle 11.45 di oggi, 21 agosto, due veicoli si sono scontrati in mezzo alla carreggiata, alla guida della Panda una signora, che non sembrerebbe ferita ma che è stata portata in stato di shock al pronto soccorso di Cattinara, dove saranno eseguiti gli accertamenti del caso. Illeso invece il conducente dell'altra auto. Sul posto due volanti della Polizia Locale, che stabiliranno e accerteranno le dinamiche dell'incidente, un'ambulanza del 118 e il camion dei Vigili del Fuoco.