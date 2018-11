Schianto in via Cantù: feriti padre e figlia di 3 anni

Un tamponamento importante quello accaduto stamattina, martedì 27 novembre, alle 7.15 in via Cantù all'incrocio con via Baiardi. Feriti il conducente dell’auto tamponata e la figlia di 3 anni, portati rispettivamente a Cattinara e al Burlo in codice verde. Sul posto due ambulanze del 118, i Vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti di Polizia Locale, anch'essi accorsi sul luogo del tamponamento.