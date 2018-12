Schianto in via dei Frigessi: scooterista all'ospedale

Schianto auto - scooter in via dei Frigessi in prossimità della sede Illy Caffè (ingresso merci), poco prima delle 14. Il conducente dello scooter è stato trovato a terra, cosciente, dai sanitari del 118 intervenuti sul posto in codice giallo. Sono state rilevate contusioni multiple non gravi ed è stato effettuato subito il trasporto in codice verde al pronto soccorso di Cattinara. Sul posto anche Polizia Locale e Polstrada, che stanno effettuando i rilievi. le dinamiche sono al vaglio delle autorità.