Schianto in via Revoltella: due feriti a Cattinara

È successo ieri sera intorno alle 23, in via Revoltella all'altezza del civico 109: una Fiat 600 è andata a sbattere violentemente contro alcune auto regolarmente parcheggiate. All'interno due persone, un uomo e una donna, che sono rimasti feriti. Intervenute in codice rosso due ambulanze del 118 con automedica, la successiva valutazione medica ha rilevato fratture multiple di entità lieve-moderata, ma i due non sono in pericolo di vita. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale.