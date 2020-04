Scontro tra anziani a Trebiciano: ferito scooterista 72enne

Schianto sullo svincolo RA13, tra uno scooter e un'auto guidati rispettivamente da un 72enne e da un 80enne. È successo stamattina intorno alle 9:30 all'incrocio tra la SP1 e l'imbocco alla RA13 in località Trebiciano. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Villa Opicina. Lo scooterista triestino di 72 anni, nell'impatto con una Mercedes Classe A condotta da un concittadino di 80 anni è sbalzato sull'asfalto riportando la frattura di una gamba. Stabilizzato sul posto dal personale sanitario del 118 è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. A dare aiuto per i rilievi e la viabilità una pattuglia del radiomobile dei Carabinieri di Aurisina.

