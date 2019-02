Incidenti stradali / Via Cesare Battisti

Scontro tra un'auto e due scooter: due donne all'ospedale

L'incidente è avvenuto attorno le 18:00 in via Battisti all'altezza delle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per i rilievi e gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato le due persone ferite a Cattinara