Scontro auto-scooter in via Caboto: un ferito a Cattinara

Scontro auto-scooter oggi, 30 luglio, alle 13.24 in via Caboto al'altezza di Italcementi. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un uomo del '58, che ha riportato un trauma cranio facciale e contusione multiple. Immediato l'intervento di un Automedica e di un Ambulanza che hanno trasporato il ferito al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia locale.