Incidente oggi, 27 dicembre, alle 10.30 in via Cesare Cantù angolo via Baiardi. Lo schianto è avvenuto tra un'auto e uno scooter. Nello scontro lo scooterista è rimasto ferito riportando diversi traumi agli arti e al volto. Sul posto la Polizia Locale e il personale del 118 intervenuto in codice giallo. Dopo la valutazione, il paziente A.A. 35enne è stato portato in codice verde a Cattinara.