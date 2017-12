Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 31 dicembre tra un'auto e uno scooter. Lo scontro si è verificato alle 12:51 in via Costalunga, angolo via Pagano.

Ad avere la peggio è stata la conducente del mezzo a due ruote, che è stata subito trasportata a Cattinara dall'ambulanza. Fortunatamente sembrerebbe che le ferite siano lievi. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale.