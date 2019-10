Schianto frontale in galleria Montebello: due persone a Cattinara

Un incidente che ha coinvolto 3 auto si è verificato nella galleria di Montebello alle 13:10 di oggi, giovedì 3 ottobre. L'impatto ha causato due feriti che sono stati portati all'ospedale di Cattinara dall'ambulanza del 118, intervenuta con l'automedica. Una terza persona ha rifiutato i soccorsi, gli altri due non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto la Polizia Locale per la viabilità e i rilievi.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da accertare, una Peugeot 308 con alla guida un uomo di 71 anni (R.R. le iniziali) aveva appena imboccato la galleria in direzione del cimitero di Sant'Anna e, per motivi ancora da accertare (forse un malore), è andato a invadere la corsia opposta 50 metri prima di piazza Foraggi, colpendo la fiancata sinistra di una Ford Fiesta e poi frontalmente una Opel Insigna. La conducente della Fiesta, una donna di 41 anni con iniziali Z.U. e il conducente della Peugeot sono stati portati in ospedale mentre l'uomo a bordo della Opel (il 65enne T.M.) ha rifiutato le cure. Ingenti i danni ai veicoli, tanto che sono stati chiamati tre carri attrezzi per rimuoverli. Per circa un'ora è stato istituito il senso unico alternato, causando disagio al traffico.