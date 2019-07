Scontro sulle rive tra un camion e un'auto della Polizia Locale

Un camion e un'auto della Polizia Locale entrano in collisione in piazza Duca degli Abruzzi, davanti al teatro Miela. È successo intorno alle 13 di oggi, giovedì 25 luglio. Ovviamente ad avere la peggio è stata l'auto dei vigili, a cui è stato divelto il paraurti frontale e rovinata una parte della fiancata sinistra. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il mezzo pesante, poco prima, avesse danneggiato anche un'altra auto, in ogni caso nessuno si è fatto male, solo una disavventura con dinamiche ancora tutte da stabilire. Sul posto la Polizia, che ha rilevato l'incidente e sta ricostruendo le dinamiche.