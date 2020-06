Scooter contro auto in sosta in via San Pasquale: un ferito a Cattinara

L'incidente si è verificato alle 16:20 in via San pasquale 7. Coinvolte un'auto e uno scooter. Il conducente a bordo delle due ruote ha perso autonomamente il controllo del mezzo ed è andato a collidere contro l'autovettura in sosta. L'uomo, un 67enne triestino, è stato trasportato a Cattinara dagli operatori sanitari. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

