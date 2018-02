Scooter contro un palo sulle rive a causa della bora: madre e figlia all'ospedale

Madre e figlia in sella a uno scooter finiscono contro un palo dell'illuminazione pubblica lungo le rive. L'incidente, causato dalle forti raffiche di bora, è avvenuto alle 15:30 circa all’altezza di piazza Unità in direzione campo Marzio: la madre (M.S. del 61), e la figlia (C. L. E. Del 2004) viaggiavano su uno scooter Kymco People e hanno concluso la loro corsa contro una siepe, riportando ferite non gravi. Sul posto polizia locale e 118.