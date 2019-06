Schianto tra due scooter in via fabio Severo: tre feriti

Schianto tra due scooter stamattina in via Fabio Severo: è accaduto alle 7.50, circa all'altezza di Foro Ulpiano. Tre i feriti, immediatamente soccorsi da due ambulanze del 118 che li hanno portati all'ospedale di Cattinara in codice verde. Sul posto anche due auto della Polizia Locale per i rilievi. Il traffico ha subito qualche rallentamento.