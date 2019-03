Secondo incidente in Costiera: un ferito

Due gli incidenti sulla strada Costiera nel mattino di oggi, venerdì 1 marzo. Uno al chilometro 193 + 900, poco prima della Tenda Rossa, l'altro all'altezza dell'incrocio con via Picard alle 9:30 circa. Coinvolti, in quest'ultimo caso, due veicoli: una Renault Capture con un uomo di 33 anni alla guida (iniziali D.T), e una Ford Focus con targa slovena, condotta da O. A., un uomo di 30 anni. Quest'ultima aveva due passeggeri a bordo, di cui uno è rimasto ferito. Si tratta del 53enne A.S, che è stato portato al pronto soccorso di Cattinara dagli operatori del 118.

La dinamica

Entrambi i veicoli percorrevano la strada verso Trieste uno dietro l'altro, la Captur viaggiava davanti e, nell'imboccare via Picard si è scontrata lateralmente con la Focus. Entrambi i veicoli, dopo lo scontro, hanno deviato la traiettoria andando a finire a margine della strada, sfondando il parapetto e rimanendo in bilico. E' stato quindi necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per portare i mezzi, con gravi danni, in salvo sulla carreggiata. Intervenuta anche l'Anas per la pulizia della strada. Il traffico non era particolarmente intenso e non ci sono stati gravi rallentamenti.