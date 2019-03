Si schianta contro un'auto in sosta: un ferito

Perde il controllo del mezzo in piena notte e, per cause ancora da accertare, si schianta contro un'auto in sosta. È successo in via Martiri della Libertà alle 2.10 di martedì 12 marzo. Sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale del comando provinciale dei Vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza i veicoli incidentati e l'area del sinistro. Una persona è stata presa in carico dal personale sanitario del 118, sul posto anche i Carabinieri.

Gallery