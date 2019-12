Brutto incidente in superstrada, due persone a Cattinara

Un furgone di Hera con a bordo alcune persone si è ribaltato nel tratto della strada statale 202 ex Gvt compreso tra Valmaura e via Svevo in direzione Trieste. Non si hanno notizie certe in merito all'incidente ma da prime indiscrezioni, sembrerebbero due i feriti soccorsi dal personale del 118 accorso sul posto in codice rosso assieme ai Vigili del fuoco. Inoltre, sempre da prime testimonianze sul posto, nel sinistro sarebbe coinvolto anche un furgone postale.

Per quanto riguarda i due feriti, il primo paziente è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo, mentre le condizioni della seconda persona sembrerebbero più gravi, con un trauma cranico e la presunta frattura di una gamba. Non si conosce la dinamica dell'incidente, al vaglio delle forze di polizia. Il traffico risulta essere bloccato.

La notizia è in aggiornamento.