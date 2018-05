Incidente di strada di Fiume, migliora il bambino di 4 anni: trasferito al Burlo

Era stato investito da uno scooter Honda in Strada di Fiume alle tre del pomeriggio di sabato 19 maggio, all'altezza del civico 46. Dopo un volo di tre metri era rimasto cosciente, ma dall'orecchio era fuoriuscito del sangue il che ha fatto scattare le procedure d'urgenza da parte degli operatori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara, invece che al Burlo, dov'è stato sottoposto a un intervento per un ematoma alla testa nel reparto di Neurochirurgia.

Dopo due giorni apprensione, le sue condizioni sono migliorate tanto che dal reparto di Rianimazione di Cattinara è stato trasportato ieri, lunedì 21 maggio, a quello infantile di via dell'Istria.

Quanto alla dinamica dell'incidente (dei rilievi si è occupata la Polizia locale), pare che il bambino, che era con la mamma, sia sbucato a lato della strada e sia stato colpito dal passeggero dello scooter (anche lui ferito lievemente e poi trasportato all'ospedale di Cattinara).