Tamponamento sulla A28: 5 feriti, uno trasportato a Cattinara in elicottero

Un tamponamento tra due auto, alle 12 di oggi sabato 29 settembre, è avvenuto sull'A28 in direzione Portogruaro Conegliano all'altezza dell'uscita per Villotta. Cinque sono stati i feriti, per i quali è stata inviata l'ambulanza e un elicottero del 118, sul posto anche la Polizia stradale e i vigili del fuoco. Tre delle vittime hanno rifiutato l'ospedalizzazione, due sono state invece portate al pronto soccorso. Una di queste è stata portata in ambulanza con il codice giallo a Portogruaro e un'altra, che ha riportato diversi traumi, è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Cattinara. Le dinamiche sono al momento al vaglio della Polizia, e vige il riserbo sulla prognosi dei due feriti.