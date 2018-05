Tamponamento auto-camion in A4 altezza stazione di servizio di Duino: un ferito all'ospedale

Incidente in A4 alle 12.10 di oggi, 8 maggio, all'altezza dell'area di servizio Duino nord direzione Venezia. Una vettura ha tamponato un autoarticolato e sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Per la durata dell’intervento il traffico dei mezzi pesanti è stato fermato, e sul posto sono intervenute anche la Polizia stradale, l'automedica da santa Croce e l'ambulanza da Monfalcone. Lievi le ferite al conducente dell'auto, che è stato trasportato all'ospedale di Cattinara per ulteriori valutazioni.

