Tamponamento a catena in A4: 15 km di coda

Quindici chilometri di coda in A4 fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste a causa di un tamponamento a catena, accaduto verso le 16 e 30 fra un autocarro e due mezzi pesanti. Non ci sono feriti, ma le ripercussioni sul traffico sono molto pesanti. È stata istituita l’uscita consigliata a Portogruaro. I più danneggiati sono i mezzi pesanti che occupano la corsia di marcia, mentre il traffico scorre molto molto lentamente sulla corsia di sorpasso. In arrivo i soccorsi meccanici per la rimozione dei veicoli.