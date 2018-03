Tamponamento in A4: tre mezzi coinvolti, due feriti e traffico bloccato

Incidente in A4, oggi (venerdì 9 marzo) pomeriggio, verso le 16 fra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste. Un tratto autostradale non interessato da cantieri ma dove il traffico – come ogni venerdì – è molto intenso. Il tamponamento ha coinvolto 1 mezzo pesante, 1 furgone e una vettura. Due persone sono rimaste ferite. L’autostrada è stata subito chiusa ed è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Stino. Le ambulanze sono in arrivo, così come i carri attrezzi per spostare i mezzi incidentati. Il traffico, nel tratto interessato dall’incidente, è bloccato. Code fra San Stino e Cessalto