Tamponamento fra mezzi pesanti in A4, fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia, in comune di Castions di Strada. Non ci sono feriti ma i tre mezzi ostruiscono tutta la carreggiata e quindi il tratto è stato chiuso. Istituita l’uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. Uno dei tre veicoli sta perdendo gasolio dal serbatoio.