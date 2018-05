Tamponamento in viale Miramare: coinvolti due pedoni

Tamponamento tra due auto oggi, 21 maggio, verso le 15.20 in viale Miramare 271, all'altezza del Frittolin. Una Audi A1 condotta da un uomo, F.U. del 42, stava proseguendo sulla carreggiata verso Sistiana quando, all'altezza della Pineta, si è fermata per far passare alcuni pedoni. In quel momento è arrivata una Panda modello nuovo, condotta da S.E. del 51, che, non riuscendo a frenare in tempo, ha tamponato l'Audi procurandole diversi danni.

Ma la conseguneza più grave è che l'auto, a causa dell'urto, è sbalzata avanti contro i pedoni ferendo un uomo, D.L.M. del 66, finito sul cofano e sul parabrezza, e una ragazza, M.R. del 92, presa di striscio.

I due feriti sono stati trasportati a Cattinara dal personale del 118 e al momento sono entrambi sotto osservazione.

Diversi disagi anche al traffico che ha subito rallentamenti.

Sul posto 118 e polizia locale.