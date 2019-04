Tamponamento in viale Miramare: sul posto il 118

Un tamponamento in prossimità delle strisce pedonali in viale Miramare, coinvolta una famiglia con due bambini. L'incidente è avvenuto alle 16:45 in viale Miramare 67, poco dopo il ponte in direzione Trieste. Coinvolta una Fiat Punto con alla guida un uomo (M.C., del 1995), e una Volkswagen Passat con dentro il conducente, la compagna e due figli, di cui uno di pochi mesi. Entrambi i veicoli provenivano da Barcola ed erano diretti verso il centro.

La dinamica

La Passat si è fermata per far passare un pedone sulle strisce e la Punto lo ha tamponato. Nessuno avrebbe riportato ferite gravi, il figlio più grande si troverebbe ora al Burlo insieme alla madre per accertamenti. Sul posto la Polizia Locale e gli operatori sanitari del 118. Nessun particolare disagio al traffico.