Tir aggancia un'auto in via Marchesetti

Incidente oggi, 18 dicembre, sulla strada di collegamento tra campo San Luigi e via Marchesetti. Attorno le 15:30 un tir sloveno, che procedeva lungo via Marchesetti, ha agganciato una Ford Fiesta. Fortunatamente sono stati registrati solo danni materiali.

A causa dell'incidente, nel pomeriggio sono state chiuse via Ginnastica da via Rossetti e via Marchesetti da via Biasoletti.

Sul posto la Polizia Locale.