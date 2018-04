Tir ribaltato in autostrada a Fernetti: traffico bloccato (FOTO-VIDEO)

Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il 118

L'incidente che si è verificato intorno alle 17.45 di sabato 7 aprile in autostrada, in prossimità dello svincolo da Fernetti in direzione Venezia, sta avendo ripercussioni più importanti del previsto: un tir, ungherese si è ribaltato una volta superato la curva d'entrata, forse a causa dell'alta velocità e/o dello stato psicofisico del camionista forse sotto l'effetto dell'alcol.

Sul posto sono intervenuti il 118 (per le cure all'autista, che non ha subito ferite gravi) e la Polizia Stradale per i rilievi e dirigere il traffico andato in tilt: infatti i Vigili del fuoco e il personale specializzato della rimozione hanno un lungo lavoro davanti poichè il carico del rimorchio, cosce di maiale, è molto pesante e non permette il ribaltamento.

Lo svincolo in direzione Venezia è stato chiuso per appunto garantire la sicurezza e incolumità degli operatori nelle operazioni di messa in sicurezza.