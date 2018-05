Tir si ribalta tra Trebiciano e Fernetti: autostrada chiusa e traffico in tilt

+++aggiornamento+++

La polizia sta deviando le auto per evitare che vadano a bloccare il centro di Opicina, ma inevitabilmente si è ormai formata una lunga coda che va dal cavalcavia di Banne fino a Cattinara,

Un camion carico di materiale altamente infiammabile si è ribalatato in autostrada tra Trebiciano e Fernetti. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, polizia stradale e il personale del 118 che ha trasportato il ferito a Cattinara in codice giallo.

L'autostrada è stata chiusa tra Fernetti e Trebiciano in entrambi i sensi di marcia ed è stata istituita l'uscita obbligatoria. Al momento il traffico risulta essere totalmente in tilt. Per i provvedimenti istituiti alla viabilità, il centro di Opicina è totalmente bloccato.

