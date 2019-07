Vigili del fuoco "speronati" da una macchina in stazione, traffico in tilt

Una jeep dei Vigili del fuoco poco prima delle 17 di oggi pomeriggio stava procedendo su viale Miramare in direzione Barcola quando una macchina bianca proveniente da via Pauliana l'avrebbe centrata. La dinamica dell'incidente risulta essere ancora poco chiara, ma da alcuni testimoni sul posto, il sinistro si sarebbe verificato in ragione del semaforo verde della via che scende da via Udine in direzione della stazione e della "corsa" dei Vigili del fuoco verso il luogo dell'intervento.

Subito dietro la jeep anche una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Il traffico è andato in tilt a causa dell'incidente. Da una prima ricostruzione non sembrano essere coinvolte persone. Sul posto è stato visto anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. La notizia è in aggiornamento.