Tragedia a Grado: si schianta con il gommone contro una bricola e perde la vita

Tragico incidente nautico nel primo pomeriggio di oggi, 21 settembre, nelle acque di Grado. Il conducente di un gommone ha perso la vita dopo essersi schiantato contro una bricola. L'uomo, M.C., mentre si stava dirigendo verso Porto Buso, ha rallentato per fissare un parabordo quando, all'improvviso, ha urtato la bricola. Dopo essere caduto in acqua, è stato colpito alla testa dalle pale dell'elica ancora in azione.

Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e il 118. Una volta individuata la vittima non c'è stato più niente da fare: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Incidente al Lido di Venezia, un morto per barca contro bricola 9 agosto 2017

„