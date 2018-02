Tre incidenti con 6 feriti nella domenica pomeriggio triestina

Per fortuna non ci sono feriti gravi, ma sono ben sei le persone trasportate all'ospedale di Cattinara in seguito a incidenti avvenuti nel corso del pomeriggio di oggi, domenica 4 febbraio. Il primo e più lieve si è verificato alle 16 in viale Miramare 203, dove si sono tamponate due auto: sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco; dopo la valutazione dei due pazienti con traumi lievi, questi sono stati portati al pronto soccorso di Cattinara in codice verde.

Poco dopo, alle 16.15, il secondo incidente stradale in via Lorenzetti 32: una caduta autonoma da scooter con altri due feriti, maschi, sbalzati dal mezzo a due ruote. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 per i soccorsi e per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri. Dopo aver stabilizzato i pazienti, il personale sanitario li ha trasportati in codice giallo a Cattinara per le cure e accertamenti del caso.

Infine, alle 19, in via della Fabbrica, incrocio via Settefontane, il più grave degli incidenti odierni che ha visto l'investimento di un pedone da parte di uno scooter. Sul posto sono giunte due ambulanze e l'automedica: ferita in maniera più importante la donna che stava attraversando la strada, che dopo la valutazione in loco è stata trasportata al Pronto soccorso in codice giallo; per lo scooterista, uomo, invece il trasporto in codice verde sempre all'ospedale di Cattinara.