Tre incidenti in poche ore: tre “biker” a Cattinara

Ben tre incidenti in cui sono stati coinvolti tre "biker". È successo oggi, 17 gennaio in diverse fasce orarie. Nel dettaglio, gli incidenti si sono verificati alle 13.30, alle 15.00 e alle 19.00.

Il primo è avvenuto in Piazza Puecher presso la pescheria, dove un furgone si è scontrato con uno scooter. Lo scooterista è stato soccorso dall'automedica e dall'ambulanza ed è stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo.

Il secondo è avvenuto in via Caboto: una moto è andata a finire contro un'auto. Anche in questo caso il motociclista è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato in codice verde al pronto soccorso di Cattinara.

Infine un ultimo incidente è avvenuto alle 19.00: auto contro moto. Il conducente della due ruote ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato a Cattinara in codice verde.