Ennesimo incidente in Gvt sulla curva Italcementi: traffico bloccato per mezzora

Dopo lo schianto di ieri sera un altro incidente alle otto di stamattina in grande viabilità, in prossimità della curva Italcementi. Si è trattato di un'uscita di strada autonoma: una lancia Musa con un uomo alla guida che ha perso il controllo del mezzo e, forse a causa dell’asfalto bagnato e della velocità non adeguata è andato in testacoda. Sul posto è ora presente la Polizia locale, che per mezzora ha deviato le auto per bloccare l'accesso alla Gvt da via Caboto/Malaspina. Sul posto anche Anas, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Forti disagi al traffico ma la circolazione è stata ora ripristinata.