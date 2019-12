Un altro incidente in strada nuova per Opicina: due feriti, uno in codice rosso

Il secondo incidente in strada Nuova per Opicina nella giornata di oggi, domenica 8 dicembre: coinvolti un'auto e uno scooter. Un ferito è stato trasportato d'urgenza a Cattinara in codice rosso mentre un'altra persona è stata condotta al Burlo in codice giallo. È successo intorno alle 17, all'intersezione con via Commerciale. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, anche la Polizia Locale per viabilità e rilievi. Proprio poche ore prima, alle 14, un'auto aveva perso il controllo finendo contro il muro della carreggiata nella stessa strada. Notizia in aggiornamento.