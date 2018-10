Incidenti stradali / Via Brigata Casale

Fiat Punto si cappotta in via Brigata Casale, sul posto il 118

Brutta disavventura questa mattina per la conducente di una Fiat Punto di colore bianco che su via Brigata Casale in corrispondenza dello svincolo per Campanelle ha visto la sua macchina cappottarsi dopo essere andata a sbattere contro il terrapieno ai margini della carreggiata