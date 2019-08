Incidente tra moto e macchina in via Timeus, centauro a Cattinara

Brutto scontro oggi pomeriggio poco dopo le 15 tra una macchina e una moto, all'altezza dell'incrocio tra le vie Crispi e Timeus. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo che è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. La motocicletta ha riportato danni ingenti. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire ma, stando alle prime ricostruzioni, la causa sarebbe da ascrivere ad un mancato stop.

Il traffico è rimasto bloccato per circa 20 minuti. Ancora chiusa via Crispi. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e per dirigere il flusso veicolare.