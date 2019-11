Va a sbattere in via Revoltella, denunciato per guida in stato d'ebbrezza

Perde il controllo del suo quadriciclo leggero, va a sbattere contro un marciapiede spartitraffico e viene trovato positivo all'alcoltest. La disavventura ha coinvolto un triestino di 56 anni che, privo del titolo abilitativo per guidarlo, essendo un quadriciclo leggero non serve la patente "classica" - è stato denunciato dagli uomini della Polizia di Stato di Trieste per guida in stato d'ebbrezza. Il quadriciclo leggero è stato sequestrato. Ritirata anche la carta di circolazione.